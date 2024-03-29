الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

موعد اعادة مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج الحلقة 18

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

شهدت أحداث مسلسل صدفة إعجاب الكثير من الجماهير، ويناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المرحلة الثانوية العامة، والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها المراهقين وعلاقتهم بمدرسيهم.

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مسلسل صدفة الحلقة 18.. خالد الصاوي يذهب لمنزل ريهام حجاج

مسلسل صدفة مواعيد اعادة الحلقة 18

ويأتي موعد إعادة مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج" الحلقة 18 في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي فيما يكون موعد إعادة مسلسل صدفة على شاشة القناة الأولى الساعة 3:00 صباحًا.


مسلسل صدفة تفاصيل احداث الحلقة 18

عقب طرح الإعلان التحضيري لحلقة اليوم الـ18، تفاجأت صدفة وأختها حنان - رحاب الجمل، وزوجها أمين - هشام منصور، بدق باب بيتهم، وفتح الباب أمين ليتفاجأ بوجود فؤاد أمامه - خالد الصاوي حزينًا ويشعر بالخوف والقلق، ليبحث متابعين مسلسل صدفة عن أسباب ذهاب “خالد الصاوي” لبيت صدفة.

وكانت قد شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج أحداثا عديدة، حيث ذهب معتز - فراس سعيد، لبيت فؤاد - خالد الصاوي، كما اتفق مع هالة - سلوى خطاب ليخطب منار - ميار الغيطي، وعندما اعترض فؤاد على مجيئه وكاد أن يتشاجر معه فاجأته منار أنها موافقة علي الزواج منه.


مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 19

يعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة في الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.


مسلسل صدفة قنوات عرض الحلقة التاسعة عشر

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

  • قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.
  • قناة  CBC الساعة 10:30 مساء.
  • قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.
  • القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.


قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.


أبطال مسلسل صدفة

مسلسل “صدفة” بطولة النجمة ريهام حجاج، الفنان خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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