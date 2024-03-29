أمين رابطة الفلك العربية يوضح لـ"الدستور" تفاصيل كسوف الشمس فى أبريل

أوضح الدكتور جاد القاضي، أمين الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء والرئيس السابق للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل الكسوف الكلي للشمس، الذي يحدث في الثامن من أبريل المقبل.

الكسوف الكلى للشمس

وأضاف "القاضي"، في بيان تلقى "الدستور" نسخة منه، أنه طبقا للحسابات الفلكية فإنه سوف يحدث كسوف كلي للشمس في ٨ أبريل 2024 ولن يرى في مصر ولا في أي دولة عربية.

وحسب البيان، سيُرى هذا الكسوف جزئيا في غرب أوروبا- المحيط الأطلنطي- أمريكا الشمالية شمال أمريكا الجنوبية- المحيط الهادئ، بينما يكون كسوفًا كليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. ويبدأ الكسوف الجزئي في تمام الساعة الخامسة وأربعين دقيقة مساء بالتوقيت المحلي للقاهرة، وذروة الكسوف الكلي في تمام الساعة الثامنة و17 دقيقة مساء، وينتهي الكسوف الجزئي في العاشرة و52 دقيقة، مسجلا فترة زمينة قدرها 5 ساعات وعشر دقائق تقريبا، بينما الكسوف الكلي يستغرق مدة قدرها 4 دقائق تقريبا.

يذكر أنّ كسوف الشمس يحدث في وضع الاقتران، وهذا يؤكد ميلاد هلال الشهر القمري الجديد. ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد. ويستدل بذلك لتأكيد الحسابات الفلكية.

وتتكرر ظواهر كسوف الشمس وخسوف القمر بشكل سنوي في مناطق مختلفة من العالم. وسوف تشهد المنطقة العربية كسوفا كليا للشمس في أغسطس 2027.

كما ننبه على المواطنين في المناطق التي سوف تشهد الكسوف بعدم النظر للشمس بالعين المجردة لأن ذلك قد يؤدى إلى الإصابة بالعمى.

وتابع القاضي: "ننوه إلى أن ظاهرة الكسوف الشمسي والخسوف القمري هي ظواهر فلكية طبيعية ليس لها علاقة بما يثار على مواقع التوصل الاجتماعي من نهاية الساعة أو غضب الله على الأرض".