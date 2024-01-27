كل شىء عن كسوف الشمس الكلى المتوقع فى أبريل؟

سيحجب القمر الشمس تماما عن ملايين الأشخاص في أمريكا الشمالية على طول مسار يبدأ من المكسيك إلى الولايات المتحدة ثم كندا، في كسوف كلي للشمس سيحدث في الثامن من أبريل المقبل، وفقا لموقع مترو البريطاني.

وقال التقرير، في كسوف الشمس الكلي، يمر القمر بين الشمس والأرض، ليغطي سطح الشمس بالكامل بطول مسار صغير من سطح كوكبنا، وهذا ما يسمى "طريق الكسوف" أو مسار ظل القمر.

وتتحول السماء في أثناء النهار إلى الظلام مثل المغيب أو الفجر ومن المعروف أن الحيوانات الليلية تستيقظ في حيرة من أمرها وتعتقد أن الليل قد وصل.

وفي الأماكن الواقعة على طول مسار الكسوف الكلي، سيتمكن الناس من رؤية هالة الشمس، وهي الغلاف الجوي الخارجي للنجم، والتي عادة ما تكون غير مرئية بسبب سطوع الشمس.

وسيشاهد الأشخاص الذين يراقبون من خارج مسار الكسوف الكلي كسوفا جزئيا يحجب فيه القمر معظم وجه الشمس ولكن ليس كله.

وقد يفسد يوم غائم المشهد، خاصة أن بعد هذا الكسوف، فإن الكسوف الكلي التالي للشمس الذي يمكن مشاهدته من الولايات المتحدة لن يحدث حتى عام 2044.

وفقا لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، سيبدأ الكسوف يوم الثامن من أبريل فوق جنوب المحيط الهادئ، ويصل مساره إلى ساحل المكسيك على المحيط الهادئ في حوالي الساعة 11:07 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ قبل دخول الولايات المتحدة في تكساس.

ويمر مساره بعد ذلك عبر أوكلاهوما وأركنسو وميزوري وجزء صغير جدا من تنيسي وإيلينوي وكنتاكي وإنديانا وأوهايو ومساحة صغيرة من ميشيجان، وبنسلفانيا ونيويورك وفيرمونت ونيوهامشير ومين.

ويدخل المسار بعد ذلك كندا في أونتاريو وينتقل عبر كيبيك ونيوبرونزويك وجزيرة الأمير إدوارد وكيب بريتون، ويخرج من أميريكا الشمالية القارية على ساحل نيوفاوندلاند على المحيط الأطلسي بكندا، الساعة 5:16 مساء بتوقيت نيوفاوندلاند.

ومن المقرر أن يكون الكسوف الجزئي مرئيا للناس في جميع الولايات الأميريكية الثماني والأربعين المتجاورة.