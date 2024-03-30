السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين

مسلسل بدون سابق إنذار
مسلسل بدون سابق إنذار

نعرض للقراء ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين والذي يعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2024 ويلقى ردود أفعال هائلة من الجمهور خلال الساعات الماضية.

ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان "آسر ياسين" 

شهد ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان "آسر ياسين" عودة  مروان والذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين، لمحافظة الإسماعيلية للبحث عن ابنه الحقيقي من جديد وذلك بعد أن تأكد أن الأسرة التي كان قد قابلها ليست هي أسرة عمر وبالفعل توجه مروان إلى المستشفى التي كانت قد قامت ليلى والتي تقوم بدورها الفنانة عائشة بن أحمد بولاده عمر فيها، وطلب من أحد العاملين بالمستشفى أن يساعدوا في البحث عن ابنه إلا أن الموظف أخبره بأنه من الممكن أن يكون تم استبدال ابنه داخل الحضانة وليس أثناء الولاده، وذلك يعني أن مروان يحتاج أن يبحث عن ابنه في كافة المحافظة خاصة وأن وقت ولادة عمر كان لا يوجد سوى حضانة واحدة فقط.

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مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض الحلقة 5

تعرض الحلقة الخامسة من مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc وتعرض الحلقة الخامسة مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وويعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.


مسلسل بدون سابق انذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama، ومنصة watch it، طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

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قصة مسلسل بدون سابق انذار

تدور أحداث مسلسل "بدون سابق إنذار" حول "آسر ياسين" بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهما رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقعا غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقرران فورا إجراء عملية.

أبطال مسلسل بدون سابق انذار

يتكون فريق عمل مسلسل "بدون سابق إنذار" من عدة نجوم وهم:-

  • آسر ياسين
  • عائشة بن أحمد
  • نبيل الحلفاوي
  • نهال عنبر
  • أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل "بدون سابق إنذار" من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إنتاج محمد مشيش.
 

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