مسلسل بدون سابق إنذار.. تفاصيل أحداث الحلقة الرابعة

ينتظر العديد من الجمهور المصري والوطن العربي عرض الحلقة الرابعة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد، والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني في النصف الثاني من شهر رمضان على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

مسلسل بدون سابق انذار

وبدأت منذ قليل، الحلقة الرابعة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وهو العرض الاول للمسلسل.

والتي قد شهدت العديد من الأحداث المثيرة حيث بدأت بفلاش باك لوالدة مروان والتي تقوم بدورها الفنان نهال عنبر وهي تبحث عن الطبيب الذي من المقرر أن يقوم بتوليد ليلى، وذلك تزامنا مع ولادة الطفل الاخر الذي يبحث عنه مروان، ولكن ظهرت والدته وهي تتسأل عن طفلها ولكن طاقم التمريض أبلغها أنه لازال في الحضانة.

مسلسل بدون سابق انذار تفاصيل أحداث الحلقة 3

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد العديد من الأحداث المثيرة المشوقة، حيث يواصل مروان والذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين البحث عن ابنه في محافظة الإسماعيلية والتي كانت قد وضعت زوجته ليلي فيهاوالتي تقوم بدورها الفنانة عائشة بن أحمد.

يهمك أيضا:

واستطاع أن يصل لأسرة الطفل الذي كانت ولادته في نفس اليوم مع ولادة ابنه عمر في مستشفى المنارة بالاسماعيليه، والذي بمجرد وصوله لهم يكتشف موت الطفل.

مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض الحلقة 4

وتعرض الحلقة الرابعة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين بعد قليل على قناة DMC وهو العرض الأول في تمام الساعة 6:15 بعد أذان المغرب.

مسلسل بدون سابق إنذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة

ويبحث الجمهور المصري والوطن العربي على مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة من مسلسل بدون سابق إنذار ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب اذان المغرب على قناة DMC.

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama ومنصة whatch it.

ويعاد بواقع مرتين المرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل على شاشة DMC drama.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول آسر بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

يتكون فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل بدون سابق إنذار من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن اﻧﺘﺎﺝ محمد مشيش.