الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 4.. حسن يريد بيع أحد محلاته وزوجته نهى ترفض

بدون سابق إنذار
بدون سابق إنذار

قرر حسن والذي يقوم بدوره الفنان أحمد خالد صالح أن يقوم ببيع أحد محلاته في منطقة التجمع، إلا أن زوجته نهى والتي تقوم بدورها الفنانة جهاد حسام الدين رفضت بشدة وأنه من أهم المحلات لديهم، وذلك ضمن أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل بدون سابق إنذار.

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ومع إصرار حسن على البيع رفضت نهى بشدة خاصة وأنه كان قد قام بكتابة هذا المحل بأسمها، لذلك طلبت منه بيع أحد السيارات الخاصة بهم ولكنها لن تتخلى عن المحل الخاص بها.

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مسلسل بدون سابق انذار موعد عرض الحلقة 5 

وتعرضت الحلقة الخامسة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة 6:15 بعد أذان المغرب وهو العرض الاول للمسلسل.

مسلسل بدون سابق انذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة

ويبحث الجمهور المصري والوطن العربي على مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة من مسلسل بدون سابق إنذار ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب اذان المغرب على قناة DMC.

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama ومنصة whatch it.

ويعاد بواقع مرتين المرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل على شاشة DMC drama.

قصة مسلسل بدون سابق انذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول آسر بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار 

يتكون فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل بدون سابق إنذار من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن اﻧﺘﺎﺝ محمد مشيش.

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