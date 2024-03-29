مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 4.. مروان يخبر ليلى بموت الطفل الموجود بالإسماعيلية

أخبر مروان والذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين، زوجته ليلى والتي تقوم بدورها الفنانة عائشة بن أحمد، بموت الطفل الموجود في الاسماعيليه والذي كان لديهم شك بأن يكون هو ابنهم، وذلك ضمن أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل بدون سابق إنذار.

وطلب مروان من ليلى أن يخبر أسرة الطفل بحقيقة الأمر، خاصة وأنهم لديهم اطفال اخرين ومن الممكن أن يقوم أحد منهم بالتبرع لعمر في بذل النخاع.

مسلسل بدون سابق انذار الحلقة 5

وتعرضت الحلقة الخامسة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة 6:15 بعد أذان المغرب وهو العرض الأول للمسلسل.

مسلسل بدون سابق انذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة

ويبحث الجمهور المصري والوطن العربي على مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة من مسلسل بدون سابق إنذار ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب اذان المغرب على قناة DMC.

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama ومنصة whatch it.

ويعاد بواقع مرتين المرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل على شاشة DMC drama.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول آسر بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

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وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

يتكون فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل بدون سابق إنذار من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إﻧﺘﺎﺝ محمد مشيش.