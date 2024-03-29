الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

تفاصيل الحلقة 4 من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين

بدون سابق إنذار
بدون سابق إنذار

يبحث العديد من المواطنين في مصر والوطن العربي على مواعيد والقنوات الناقلة للحلقة الرابعة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد، والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني في النصف الثاني من شهر رمضان على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

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بعد قليل.. عرض الحلقة الرابعة من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين

 

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مسلسل بدون سابق انذار لـ آسر ياسين ملخص الحلقة 3

مسلسل بدون سابق انذار الحلقة 4

وتشهد الحلقة الرابعة من مسلسل بدون سابق إنذار العديد من الأحداث المثيرة المشوقة، خاصة بعد استمرار مروان والذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين في البحث عن ابنه بالاسماعيليه والتي كانت قد وضعت فيها زوجته ليلي، ولكن كانت المفاجأة أنه بعد الوصول لأسرة الطفل الذي تم ولادته مع ابنه عمر اكتشف أنه قد مات.

مسلسل بدون سابق انذار موعد عرض الحلقة 5 

وتعرضت الحلقة الخامسة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة 6:15 بعد أذان المغرب وهو العرض الاول للمسلسل.

مسلسل بدون سابق انذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة

ويبحث الجمهور المصري والوطن العربي على مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة من مسلسل بدون سابق إنذار ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب اذان المغرب على قناة DMC.

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama ومنصة whatch it.

ويعاد بواقع مرتين المرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل على شاشة DMC drama.

قصة مسلسل بدون سابق انذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول آسر بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار 

يتكون فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

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