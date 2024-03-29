ملخص أحداث الحلقة 3 من مسلسل مليحة بطولة ميرفت أمين ودياب

مسلسلات رمضان 2024..

في ثلاث حلقات إلى الآن استطاع مسلسل مليحة بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب والذي يعرض ضمن ماراثون رمضان هذا العام أن يلقى العديد من ردود الأفعال المشيدة بالكثير من عناصره، والتي وصفته بـأنه بدايته تبشر أنه مسلسل ضخم يليق بالقضية الفلسطينية وأهميتها لدى المصريين، تلك القضية التي تدور حولها قصة مسلسل مليحة.

وقد عرضت أمس الحلقة الثالثة من مسلسل مليحة، وفيما يلي ملخص أحداث الحلقة الثالثة.

مسلسل مليحة الحلقة الثالثة

شهدت الحلقة 3 من مسلسل "مليحة" تمكن القوات المصرية وتحديدًا قوات حرس الحدود من التصدي لعدد من الملثمين الذين أرادوا دخول البلاد في عمليات متزامنة على الحدود المصرية في شمال سيناء، ولكن تم ذلك بخسارة 5 من الشهداء،كما أصيب الضابط أدهم في ذراعه، وكذلك جدّ مليحة.

تضمنت الأحداث كذلك محاولة شكر مليحة للضابط أدهم بعد إنقاذه لجدها من تفجير المركبة التي كانوا يستقلونها إلى مصر، و ظل وحده فيها نتيجة إصابته، إلا أنه قد حدث أمر غير مفهموم أغضب مليحة أثناء شكرها للضابط أدهم، وهو ما جعلها تمشي غاضبة.

شهدت كذلك أحداث الحلقة 3 من مسلسل مليحة إغماء الفنانة ميرفت أمين والتي تلعب دور والدة الضابط أدهم بعد أن علمت بالتفجير والعمليات الإرهابية الذي حدثت في السلوم مكان خدمة ابنها، وبعد أن وجدته لا يرد على هاتفه وعلمت أن هناك شهداء قد شقطوا، لتظنأن ابنها بين هؤلاء الشهداء.

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة هو من بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب والفنان أمير المصري، وعدد من النجوم منهم علي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركةDS+، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، وقد استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.

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