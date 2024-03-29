شوقى علام: الحياة الزوجية إنما هى مشاركة بين الرجل والمرأة

قال شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حنونًا لطيفًا على زوجاته، وكان يتولى رعايتهم بصورة كبيرة وكاملة.

صفات النبي الكريم

وأكد الدكتور شوقي علام، خلال تقديمه برنامج "حديث المفتي" المذاع عبر فضائية "الناس"، أن السيدة عائشة كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته يخصف نعله، ويخيط ثوبه، وينظف منزله.

وأضاف في حديثه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متكبرًا، وكان في خدمة آل بيته، وهذا يعني أن النبي كان شديد التواضع واللطف في بيته.

الحياة الزوجية مشاركة

وتابع: "النبي يؤكد لنا أن الحياة الزوجية إنما هي مشاركة بين الرجل والمرأة، حيث كان النبي يقوم بخدمة نفسه في بيته من غير ضيق، فكان كثير التبسم وكثير الرقة، كان ألين الناس، بسامًا وليس متجهم الوجه، وكان يلقي همومه خارج منزله، ولم يكن حسن معاملة النبي صلى الله وعليه وسلم خفيًا على الصحابة".