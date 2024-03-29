مروان يحاول البحث عن نجله بالإسماعيلية.. ملخص الحلقة الـ3 من "بدون سابق إنذار"

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل بدون سابق إنذار العديد من الأحداث، حيث يكتشف أسر ياسين أن عمر ليس ابنهم، ويحاول البحث عن الحقيقة في الإسماعيلية والكثير من المفاجئات في ثالث حلقات بدون سابق انذار.

أحداث كثيرة ومثيرة في الحلقة الثالثة من مسلسل بدون سابق انذار حيث يكتشف مروان وليلى أن عمر ليس ابنهم ويحاولان استيعاب الصدمة، يصارع كل منهم مشاعره تجاه عمر وتجاه مرضه وهم يفكرون في الخطوة القادمة حتى تظهر فكرة أن هناك خطأ قد حدث في مستشفى ولادة عمر في الإسماعيلية فيقرر مروان زيارتها لمحاولة الوصول لأي معلومة قد تفيدهم.

ملخص أحداث الحلقة الثالثة من بدون سابق إنذار

يبحث مروان في أرشيف المستشفى بين الملفات ليجد عنوان يشعر أنه سيدله على ابنه فيقرر زيارته ولكن لا يوصله لشئ فيطلب مساعدة ابن عمه عماد ويضطر أن يحكي له كل ما حدث، يصل مروان إلي العنوان بمساعدة عماد ليفاجئ بمفاجئة كبيرة في نهاية الحلقة.



الحلقة الثالثة انتهي عرضها منذ قليل عبر قنوات Dmc وart hekayat ومنصة watch it.



المسلسل مكون من ١٥ حلقة ومواعيد عرضه كالتالي:

Dmc: 6:30 PM

Dmc drama: 8:00 PM

Watchit: 6:30 PM

ART Hekayat: 6:30 PM

وهو من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كلا من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.



المسلسل من بطولة النجم أسر ياسين وعائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للنجمة بسمة.



المسلسل سيتم عرضه عبر قنوات dmc وart ومنصة watch it، وهو من إنتاج محمد مشيش - بلوبي برودكشنز.