الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 3.. مروان يبحث عن ابنه فى الإسماعيلية

بدون سابق إنذار
بدون سابق إنذار

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل بدون سابق إنذار، أحداثا مختلفة، حيث قررت مديرة مستشفى المنارة بالإسماعيلية مساعدة مروان والذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين والتي كانت قد وضعت فيها ليلي والتي تقوم بدروها الفنانة عائشة بن أحمد ابنها عمر، وذلك من خلال الإفصاح عن عنوان واسم الطفل الذي تم ولادته في نفس اليوم الذي يولد فيه عمر.

وبمجرد وصوله للعنوان وجد الأسرة قد قامت بمغادرة المنزل منذ قرابة الـ5سنوات، وقام مروان بالاتصال على ابن عمه في الإسماعيلية ليقابله من أجل مساعدته في البحث عن ابنه، وذلك ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل بدون سابق إنذار.

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مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض الحلقة 3

وتعرض  الحلقة الثالثة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين بعد قليل على قناة DMC وهو العرض الاول في تمام الساعة 6:15 بعد أذان المغرب.

مسلسل بدون سابق انذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة

ويبحث الجمهور المصري والوطن العربي على مواعيد وقنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب اذان المغرب على قناة DMC.

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama ومنصة whatch it.

ويعاد بواقع مرتين المرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل على شاشة DMC drama.

قصة مسلسل بدون سابق انذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول آسر بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار 

يتكون فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار من عدة نجوم وهم

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل بدون سابق إنذار من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن اﻧﺘﺎﺝ محمد مشيش.

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