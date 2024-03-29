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فن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 19.. جوني يرضخ لابتزاز "فروحة"

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

يواصل النجم أحمد مكي وأبطال مسلسل الكبير اوي 8 مغامراتهم الكوميدية المحببة للكبار والصغار خلال العمل الذي يُعرض ضمن سباق دراما رمضان 2024. 

ويبحث الكثيرون عن تفاصيل وأحداث الحلقة 19 من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن. 

ونستعرض لكم خلال هذه السطور تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 19. 

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 19

رضخ جوني لابتزاز فروحة واصطحبها لتناول الطعام بأحد مطاعم “المزاريطة”، بعد أن ساعدته في كذبته على الكبير حول فلوس العلف التي تحصل عليها لتنفيذ مشروع جديد.


مسلسل الكبير أوي 8 موعد عرض الحلقة 20

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 20 بشكل حصري غدًا عبر قنوات ON ويتم عرض العمل على النحو التالي:

ON العامة:

*العرض الأول عقب أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق.

*الإعادة الأولى: الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

*الإعادة الثانية: الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

ON drama

*العرض الأول: الساعة العاشرة والنصف مساء.

الإعادة الأولى: الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الساعة الواحدة والنصف مساء.


مسلسل الكبير اوي الجزء 8 مواعيد وقنوات عرض الحلقة العشرون

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة الثامنة عشرة على قنوات المتحدة في رمضان، حيث يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن عبر قنوات:

ON
ON. drama
منصة watch it


قصة مسلسل الكبير اوي 8

تدور أحداث الحلقات القادمة في فقرات كوميدية مهمة في المسلسل، حيث تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية


أبطال مسلسل الكبير اوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي. 

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