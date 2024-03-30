السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

حسن يطلق زوجته .. أحداث الحلقة 4 من مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار
مسلسل بدون سابق إنذار طلاق حسن وزوجته

أحداث الحلقة 4 من مسلسل بدون سابق إنذار محور اهتمام الملايين من الجمهور مؤخرا منذ عرض أولى الحلقات يوم 16 رمضان 2024  على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية  ويستمر عرضه خلال النصف الثاني من الشهر المبارك.

حسن يطلق زوجته .. أحداث الحلقة 4 من مسلسل بدون سابق إنذار 

تشهد أحداث الحلقة 4 من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين أحداث مثيرة حيث قام حسن الفنان أحمد خالد صالح، ببيع سيارته لتحصيل جزء من المبلغ المطلوب سداده في الكفاله، وبالفعل قام بسداد الكفاله وتم تأجيل القضية وبمجرد عودته للمنزل وجد نهى زوجته والتي تقوم بدورها الفنانه جهاد حسام الدين في انتظاره إلا أنه كان غاضبا منها تماما وعاتبها عتاب شديدا بسبب رفضها الوقوف جنبه في دفع الكفالة، وهو ما دفعه إلى أن يقوم بتطليقها.

عاد مروان والذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين لمحافظة الإسماعيليه مرة أخرى لمقابلة أسرة الطفل الذي تم ولادته مع عمر في نفس اليوم ولديه شك بأنهم هما أسرته الحقيقة، وطلب مروان منه أن يقوموا بإجراء تحليل DNA من أجل التأكد من نسبهم، ومن بعدها يقوم أحد أشقائه بالتبرع له لبذل النخاع، وبالفعل وافق والد الطفل وطلب أن يذهب لرؤية عمر في المستشفى.

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مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض الحلقة 5

تعرض الحلقة الخامسة من مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc.


تعرض الحلقة الخامسة مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل


ويعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

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مسلسل بدون سابق انذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة

 

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama، ومنصة watch it، طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

قصة مسلسل بدون سابق انذار

تدور أحداث مسلسل "بدون سابق إنذار" حول "آسر ياسين" بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهما رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقعا غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقرران فورا إجراء عملية.

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أبطال مسلسل بدون سابق انذار

يتكون فريق عمل مسلسل "بدون سابق إنذار" من عدة نجوم وهم:-

  • آسر ياسين
  • عائشة بن أحمد
  • نبيل الحلفاوي
  • نهال عنبر
  • أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل "بدون سابق إنذار" من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إنتاج محمد مشيش.

 

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