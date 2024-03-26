مسلسل عتبات البهجة.. ملخص الحلقة الأخيرة

انتهت أمس الحلقة الأخيرة من مسلسل عتبات البهجة، والذي يعد من فئة المسلسلات القصيرة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال النصف الأول من شهر رمضان.

ملخص الحلقة الاخيرة من مسلسل عتبات البهجة

دارت الحلقة الاخيرة من مسلسل عتبات البهجة حول القبض على فريد بعد محاولته قتل عمر والذي يلعب دوره الفنان خالد شباط، وتدخل جده بهجت الانصاري والذي يلعب دوره الفنان يحيى الفخراني، لإنقاذه هو تيه الذي يلعب دوره الفنان عنبه.

واعتذرت نعناعة والتي تلعب دورها الفنانة جومانا مراد لبهجت الأنصاري بسبب سوء تعاملها معه.

مسلسل عتبات البهجة مواعيد اعادة الحلقة الأخيرة

أعلنت قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الأخيرة من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة 6 والربع بعد أذان المغرب.

تعاد الحلقة الأخيرة من مسلسل "عتبات البهجة" للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

روّجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري"، الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش، إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة، التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهي هادف على "يوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

مسلسل عتبات البهجة

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم، هم: