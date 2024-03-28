موعد إعادة مسلسل بدون سابق إنذار لـ"آسر ياسين" الحلقة 2

يبحث متابعي الدراما الرمضانية المصرية عن مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين، والذي يعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2024.

مسلسل بدون سابق إنذار مواعيد اعادة الحلقة 2

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc.

ويعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

ويعاد بواقع مرتين، المرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل على شاشة dmc drama.

بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق انذار تفاصيل احداث الحلقة 2

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل بدون سابق إنذار العديد من الأحداث المثيرة المشوقة، خاصة بعد نهاية الحلقة الأولى من المسلسل بإصابة عمر ابن مروان، والذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين، بلوكيميا في الدم، والتي تتطلب عمل بذل نخاع وتبرع من أخواته أو أبناء أعمامه، وهو ما جعله يلجأ لزين ابن شقيقه حسن، والذي يقوم بدوره الفنان أحمد خالد صالح، ليكتشف بعد إجراء التحاليل أنها غير متطابقة وأنهما ليسوا ابنى عم.

مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض الحلقة 3

تعرض الحلقة الثالثة من مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc.

ويعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

ويعاد بواقع مرتين، المرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل على شاشة dmc drama.

مسلسل بدون سابق انذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama بالإضافة إلى منصة watch it.

قصة مسلسل بدون سابق انذار

تدور أحداث مسلسل "بدون سابق إنذار" حول "آسر ياسين" بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهما رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقعا غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقرران فورا إجراء عملية.

ابطال مسلسل بدون سابق انذار

يتكون فريق عمل مسلسل "بدون سابق إنذار" من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل "بدون سابق إنذار" من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إنتاج محمد مشيش.