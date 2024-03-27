بدون سابق إنذار الحلقة الـ2.. مروان يواجه ليلي بمحادثة حبيبها السابق

قرر مروان والذي يقوم بدروه الفنان آسر ياسين أن يواجه زوجته ليلى والتي تقوم بدورها الفنانة عائشة بن أحمد بمحادثة باسم حبيبها السابق والتي كان قد وجدها على الهاتف الخاص بها، وذلك ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل بدون سابق إنذار والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني في النصف الثاني من الشهر الكريم.

وبمجرد أن واجه مروان ليلى بالمحادثة الخاصة بها هي وحبيبها السابق، انتبها حالة من الذهول والصدمة لفعل مروان، وبررت موقفها بأن المحادثة لا يوجد به ما يدينها وأنها مجرد محادثة أصدقاء ليس دون ذلك.

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 2

تشهد الحلقة الثانية من مسلسل بدون سابق إنذار العديد من الأحداث المثيرة المشوقة، خاصة بعد نهاية الحلقة الأولى من المسلسل بإصابة عمر ابن مروان، والذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين بلوكيميا في الدم، والتي كانت تطلب عمل بذل نخاع وتبرع من أخواته أو أبناء أعمامه وهو ما جعله يلجأ لزين ابن شقيقه حسن، والذي يقوم بدوره الفنان أحمد خالد صالح ليكتشف بعد إجراء التحاليل أنها غير متطابقة وأنهم ليسوا أبناء عم.

مسلسل بدون سابق انذار موعد عرض الحلقة 3

وتعرض الحلقة الثالثة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين بعد قليل على قناة DMC وهو العرض الاول في تمام الساعة 6:15 بعد أذان المغرب.

مسلسل بدون سابق إنذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة

يبحث الجمهور المصري والوطن العربي على مواعيد وقنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب اذان المغرب على قناة DMC.

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama ومنصة whatch it.

ويعاد بواقع مرتين المرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل على شاشة DMC drama.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول آسر بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

ابطال مسلسل بدون سابق انذار

يتكون فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل بدون سابق إنذار من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن اﻧﺘﺎﺝ محمد مشيش.