مروان وليلى يتأكدان مع عدم نسب عمر لهم.. مخلص الحلقة الـ2 من بدون سابق إنذار

تتوالى أحداث ومفاجآت الحلقة الثانية من مسلسل بدون سابق إنذار، حيث يخفي مروان الذي يلعبه النجم آسر ياسين نتيجة التحليل عن ليلى التي تلعبها النجمة عائشة بن أحمد، بينما يشك أيضا في نهى زوجة حسن شقيقه، والتي تلعبها الفنانة جهاد حسام الدين.

مسلسل بدون سابق إنذار

أحداث الحلقة الثانية من مسلسل بدون سابق إنذار



يحاول مروان، أن يجد دليل على خيانة ليلى فيقرر البحث في هاتفها سرا، ويكتشف رسائلها مع حبيبها السابق باسم الذي يلعبه عمر الشناوي.

مسلسل بدون سابق إنذار



ويختفي مروان من المستشفى بعدها وتزيد حالة عمر سوء بينما تحاول ليلى ان توازن بين عملها وبين بقائها مع عمر ولكن علاقتها مع زميلتها سلمى ومديرها في العمل شوقي تصعب عليها الأمر، يفكر مروان ثم يقرر مواجهتها بالرسائل وتستنكر ليلى شكه فيها وتلومه على ذلك متحججة أنه ليس هناك ما يدينها في الرسائل.

مسلسل بدون سابق إنذار



وبعد ذلك يذكرها شجارها مع مروان بعلاقة والدها ووالدتها التي كانت تكرهها، وتقرر ليلى أن تجد طريقة تدافع بها عن نفسها فتقوم بأخذ عينة من شعر عمر وعمل التحليل هي الأخرى كي تثبت لمروان خطأه.

الحلقة الثانية انتهي عرضها منذ قليل عبر قنوات Dmc ومنصة watch it، المسلسل مكون من ١٥ حلقة ومواعيد عرضه كالتالي:

Dmc: 6:30 PM

Dmc drama: 8:00 PM

Watchit: 6:30 PM

ART Hekayat: 6:30 PM

وهو من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.

المسلسل من بطولة النجم أسر ياسين وعائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للنجمة بسمة، وهو من إنتاج محمد مشيش - بلوبي برودكشنز.