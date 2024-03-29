الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

زلزال الإسكندرية.. رئيس معهد الفلك يقدم تفسيرًا علميًا لـ"الدستور"

زلزال
زلزال

كشف الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أسباب شعورنا بالزلزال الذي وقع صباح اليوم الجمعة في اليونان، رغم المسافة الكبيرة بين موقع وقوعه ومدينة الإسكندرية.

وقال "رابح"، لـ"الدستور"، إن الزلزال بعيد عن مصر، لكن شعور المصريين به جاء نتيجة لعمقه الكبير، مؤكدًا أنه لم يسبب أي أضرار.

وشعر أهالي الإسكندرية بالهزة الأرضية التي وقعت في اليونان صباح اليوم، وقال معهد الفلك إنه ورد له ما يفيد بالشعور بهذه الهزة، لكن لم يرد ما يفيد بوقوع خسائر مادية أو بشرية.

وحسب بيان المعهد، فإن الزلزال وقع جنوب اليونان، على بُعد 855 كيلومترا شمال مرسى مطروح، بقوة 5.7 درجة، وعلى عمق 25 كيلومترا، في الساعة التاسعة و12 دقيقة صباحًا.

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