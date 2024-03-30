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أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 20 رمضان 2024

أسعار الفراخ البيضاء
أسعار الفراخ البيضاء

يبحث المواطنين  عن أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 20 رمضان 2024 عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الطيور استقرار واضح اليوم بعد انخفاض الملحوظ أمس بالبورصة إذ وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء لنحو 91 جنيهًا

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 20 رمضان 2024

نعرض للقراء أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 20 رمضان 2024 والتي جاءت كما يلي:-

  • سعر اللحم الأبيض 20 رمضان 2024  في السوق 95 جينها.
  • سجل سعر" اللحم الساسو "20 رمضان 2024  في السوق 101 جينه.
  • كتكوت ساسو20 رمضان 2024 سجل  13 للبيع و12 للشراء.
  • كتكوت ساسو بيور20 رمضان 2024 سجل  14 للبيع و12 للشراء.
  • كتكوت بلدي 20 رمضان 2024 سجل 7.75 للبيع و7 للشراء.
  • سجل كتكوت جيل ثاني 20 رمضان 2024 سجل 12 للبيع و11 للشراء.
  • كتكوت روزي بيور20 رمضان 2024 سجل  16 للبيع 15 للشراء.
  • سجل الفراخ الأمهات هبرد كبير 80 للبيع.
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أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 29-3-2024 فى بورصة الدواجن

سعر البيض البلدي اليوم 20 رمضان 2024 

 سعر البيض ابيض 20 رمضان 2024 سجل 155 للبيع و153 للشراء. 

 سعر البيض احمر20 رمضان 2024 سجل  157 للبيع و153 للشراء. 

سجل بط مكسوفي 1 يوم 47 للبيع و46 للشراء. 

وسجل بط فرنساوي 12 للبيع و11 لشراء. 

أسعار البانيه والشيش طاووق اليوم السبت 20 رمضان 2024 

ويتراوح سعر كيلو البانية ما بين مبلغ 200 و240 جنيهًا، بينما يكون سعر الشيش طاووق فستتراوح ما بين 200 و220 جنيهًا، والوراك اليوم السبت ما بين 90 و110 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر كيلو الكبدة 120 جنيهًا، وستختلف الأسعار حسب كل منطقة.

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