أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 30-3-2024 فى بورصة الدواجن

يشغل بال عشاق ومحبين الدواجن بشكل يومي معرفة أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 30-3-2024 في بورصة الدواجن عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الدواجن وجود استقرار واضح اليوم بعد انخفاضها الملحوظ أمس ببورصة اليوم، إذ وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء لنحو 91 جنيهًا.

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 30-3-2024 في بورصة الدواجن

ويتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك النهائي ما بين قيمة 95 و110 جنيهات، حسب المنطقة والمحل.

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير سعر الدواجن اليوم السبت 30- 3- 2024، في الأسواق، سواء الفراخ البيضاء أو البلدي أو الحمراء بحسب بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم في البورصة

سعر الفراخ البلدي اليوم

وجاءت أسعار الفراخ البلدي اليوم 120 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، لتصل إلى المستهلكين بسعر يتراوح بين 130 و140 جنيهًا للكيلو.

وتراجع سعر الدواجن «الساسو» الحمراء ليسجل اليوم السبت متوسط السعر 95 جنيهًا للكيلو في البورصة، متراجعة بقيمة 5 جنيهات عن أسعار أمس، لتباع بمبلغ يتراوح ما بين 100 إلى 120 جنيهًا للكيلو.

وترتفع أسعار الفراخ للمستهلك اليوم السبت عن الأسعار المعلنة في بورصة الدواجن؛ نظرًا إلى إضافة العديد من التكاليف الأخرى، وهامش الربح والنقل على السعر الأساسي.

أسعار البانيه والشيش طاووق اليوم السبت

ويتراوح سعر كيلو البانيه ما بين مبلغ 200 و240 جنيهًا، بينما يكون سعر الشيش طاووق فستتراوح ما بين 200 و220 جنيهًا، والوراك اليوم السبت ما بين 90 و110 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر كيلو الكبدة 120 جنيهًا، وستختلف الأسعار حسب كل منطقة.

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أسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم السبت قيمة 155 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو مبلغ 165 جنيهًا.

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض قيمة 153 لتباع للمستهلك بـ160 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي مبلغ 165 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو قيمة 175 جنيهًا.