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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 28-3-2024 فى بورصة الدواجن

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

سجلت أسعار الفراخ انخفاض كبير خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث سجلت أسعار الفراخ البيضاء تراجع بنحو 4 جنيهات في الكيلو، كما تراجعت باقي أنواع الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 28-3-2024 في بورصة الدواجن. 

 

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم 

سجلت أسعار الفراخ البيضاء ارتفاع كبير خلال تعاملات اليوم الخميس في استجابة لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بخفض أسعار السلع الأساسية، وسجل أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية  90 جنيه للكيلو. 

 

وجاء تراجع أسعار الدواجن بسبب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى إثرها التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، المصنعين والتجار للإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار.

 

وتشمل المبادرة خفض أسعار السلع بـ15 و20 ‎%‎ ليصل التخفيض إلى 30 ‎%‎ بعد العيد.

 

وجاءت أسعار الدواجن في بورصة الدواجن كالتالي: 

سعر الدواجن الساسو : 97 جنيه.

سعر الدواجن امهات بيضاء: 81 جنيه.

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 27-3-2024

أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم 

كتكوت  ابيض : 27 جنيه.

كتكوت  ساسو:  13 جنيه. 

كتكوت أبيض شركات: 33 جنيه      

كتكوت أبيض قطعان: 24.25 جنيه   

كتكوت ساسو: 13 جنيه  

كتكوت ساسو بيور :14 جنيه   

كتكوت بلدي: 7.75 جنيه      .

كتكوت هجين: 10 جنيه 

كتكوت جميزة: 15.50 جنيه

كتكوت ساسو شيفر بيور: 15.50 جنيه

كتكوت ابيض فوق 42 جرام: 28.50 جنيه

 

أسعار البيض اليوم 

استقر سعر البيض خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس الارتفاعات التي سجلها منذ عدة اسابيع وجاء سعر البيض في المزرعة كالتالي: 

سعر بيض أبيض: 153 جنيه 

سعر بيض أحمر: 155 جنيه   

سعر بيض بلدي: 165 جنيه

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