أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء في الأسواق

شهدت أسعار الاعلاف من الذرة والصويا استقرارًا في الأسواق، اليوم الثلاثاء، حيث سجل سعر طن الذرة "أرجنيني": 12600 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة "البرازيلي": 12600 جنيه، وسجل سعر طن الذرة "أوكراني": 10600 جنيه، في حين سجل سعر طن الذرة "تركي": 10900 جنيه.

أسعار الذرة

وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ”محلى” ” حورس”: 2700 جنيه، بينما سجل سعر أردب الذرة الشامية: 2800 جنيه، في حين سجل سعر طن كورن فلاك "ذرة أرجنيني" 13600جنيه، وبلغ سعر طن بذرة متوقعة SB مستورد: 27000 جنيه، وبلغ سعر طن صويا محلى 44%: 28700 جنيه، فيما سجل سعر طن صويا 46% محلى: 29700 جنيه، وسجل سعر خبز صويا مستورد: 29700 جنيه.

أسعار الصويا

وسجل سعر طن صويا فول فات "مستورد": 38400 جنيه ارضه، وسجل سعر طن صويا فول فات ” محلى ”: 37300جنيه ” ارضه ”، كما سجل صويا هاى دهون 43% "مستورد": 23000 جنيه ” ارضه، وسجل صويا هاى فات 43% "محلي": 29000 جنيه "ارضه"، وسجل سعر طن خبز عباد +36%: 19400 جنيه، كما سجل جيلوتين "مستورد": 44450 جنيه.

وسجل طن جيلوتين محلى: 43000 جنيه، فيما سجل سعر طن رده بران محلى: 11600 جنيه، كما سجل سعر طن النخالة الخونة:12600 جنيه شيكارة زنة 40 كيلو موحدة، وسجل سجل سعر حمل تبن المطبخ 650 جنيه، وسجل جيلوتين محلى: 43000 جنيه، وسجل سعر طن رده بران محلى: 11600 جنيه، فيما سجل سعر طن النخالة الخشنة:12600 جنيه (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد)، كما سجل سجل سعر حمل تبن القمح 650 جنيهًا.

أسعار أعلاف الدواجن

وسجل طن أعلاف بادى 24000 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 24050 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى24050 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 24200 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 23000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 20700 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 23200 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14% بـ20500 جنيه.