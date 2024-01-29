الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الذرة الأوكراني بـ15500 جنيه.. ارتفاع أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

اعلاف
اعلاف

شهدت أسعار الاعلاف اليوم الاثنين، بعض الارتفاعات حيث سجل سعر طن الذرة أرجنينى 16500 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة برازيلى 16500 جنيه، وسجل سعر طن الذرة أوكرانى 15500 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة تركى 15600 جنيه.

أسعار الذرة

وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة محلى "حورس" 2550 جنيهًا، فيما بلغ سعر أردب الذرة الشامية 2200 جنيه، وبلغ سعر طن كورن فلاك "ذرة أرجنينى" 17300 جنيه، فيما بلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد 40000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا محلى 44%: 36000 جنيه، فيما بلغ كسب صويا 46% محلى: 37000 جنيه، بينما بلغ سعر كسب صويا مستورد 37000 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات "مستورد" 37600 جنيه أرضه صويا فول فات محلى 36800 جنيه ارضه، بينما بلغ سعر صويا هاى فات 43% "مستورد": 29000 جنيه ارضه، وبلغ سعر صويا هاى فات 43% محلي 28000 جنيه.

وسجل سعر طن كسب عباد +36%:21000 جنيه، بينما سجل جيلوتين مستورد 45000 جنيه، فيما سجل سعر طن رده بران محلى: 12200جنيه، في حين سجل جيلوتين "محلى" 46000 جنيه، وسجل سعر طن النخالة الخشنة 10750 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح 600 جنيه.

أعلاف الدواجن

وسجل طن أعلاف بادى 25500 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 25200 جنيه للطن، في حين سجل طن العلف ناهى 24900 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ24400 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ23000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ22500 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16% بـ21300 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ20800 جنيه.

الذرة الأوكراني ب15500 جنيه أسعار الأعلاف الاسواق

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