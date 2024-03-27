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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 27-3-2024

سعر الفراخ البيضاء
سعر الفراخ البيضاء

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 27-3-2024 في بورصة الدواجن من الكلمات الدلالية التي تتصدر قائمة البحث عبر جوجل في ظل أيام شهر رمضان المبارك ورغبة ربات البيوت في إعداد مائدة إفطار غنية بالبروتين الداجني لتعويض كافة العناصر التي يفقدها الجسم بسبب الصيام.


أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 27-3-2024

ننشر للقراء أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 27-3-2024 وفي الأسواق المصرية للمستهلكين والتي تهم قطاع عريض من المواطنين في كافة محافظات الجمهورية والتي جاءت كما يلي:-

سجل كيلو الفراخ البيضاء نحو 95 جنيه في المزارع للتجار في حين يصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 115 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الساسو نحو 107 جنيه في المزارع للتجار في حين يصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 110 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في البنوك

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سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 26-3-2024

سجل كيلو الفراخ الأمهات نحو 88 جنيه في المزارع للتجار في حين يصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 95 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.


سجل كيلو الفراخ البلدي نحو 100 جنيه في المزارع للتجار في حين يصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 125 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.


أسعار الكتاكيت اليوم

سجل الكتكوت البلدي الحر عمر يوم نحو 8.25 جنيه.

سجل الكتكوت البلدي المشعر عمر يوم نحو 8.25 جنيه.

سجل الكتكوت البلدي الهجين عمر يوم نحو 8.50 جنيه.

سجل الكتكوت الروزي للتسمين عمر يوم نحو 18.00 جنيه.

سجل الكتكوت الروزي الفيومي عمر يوم نحو 15.00 جنيه.

سجل الكتكوت الجميزة عمر يوم نحو 15.00 جنيه.

سجل الكتكوت الساسو شيفر بيور عمر يوم نحو 15.00 جنيه.

سجل الكتكوت الأبيض فوق 42 جرام نحو 28.50 جنيه.

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سعر الريال السعودي اليوم 16 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

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سعر الدولار 16 يوم رمضان في البنوك خلال منتصف التعاملات

أسعار البيض اليوم

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 151 جنيه في حين تصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 163 جنيه.

 

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 150 جنيه في حين تصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 158 جنيه.

 

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 165 جنيه في حين تصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 175 جنيه.

 

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سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية 

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