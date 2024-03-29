أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 29-3-2024 فى بورصة الدواجن

يقدم موقع الدستور خدمته الاقتصادية بعرض نشرة اسعار المنتجات ومنهأسعار الفراخ والبيض وفق الأسعار المتداولة في بورصة الدواجن وعلى المستهلك أن يضيف إليها عدة جنيهات للتوصيل والتسويق.

ننشر في التقرير التالي أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 29-3-2024 في بورصة الدواجن وكذلك سعر الأعلاف المؤثرة والمحركة لاسعار الدواجن.

سعر الفراخ اليوم في مصر

سعر كيلو لحم الفراخ البيضاء91 جنيه

سعر كيلو لحم الفراخ الساسو من 93 جنيه لـ98 جنيه

سعر كيلو لحم الفراخ البلدي من 81 جنيه لـ81 جنيه

سعر كيلو لحم أمهات أبيض من 81 جنيه لـ81 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر كتكوت أبيض شركات من 25 جنيه لـ33 جنيه

سعر كتكوت أبيض قطعان من 24 جنيه لـ 24.25 جنيه

سعر كتكوت ساسو من 12 جنيه لـ 13 جنيه

سعر كتكوت ساسو بيور من 13 جنيه لـ14 جنيه

سعر كتكوت بلدي حر من 7 جنيه لـ 7.75 جنيه

سعر كتكوت هجين من 9 جنيه لـ 10 جنيه

سعر كتكوت جيل ثاني من 11 جنيه لـ12 جنيه

سعر كتكوت روزي بيور من 15 جنيه لـ 16 جنيه

أسعار البيض

سعر بيض أحمر 155 جنيه

سعر بيض أبيض 153 جنيه

سعر بيض بلدي 165 جنيه

أسعار ا لبط اليوم

سعر لحم بط بلدى 120.00 جنيه

سعر لحم بط مسكوفى 100.00جنيه

سعر لحم بط مولارد 80.00 جنيه

سعر لحم بط فرنساوى 80.00 جنيه

سعر لحم بط البغال 85.00 جنيه

سعر كتكوت بط فرنساوي 12 جنيه

سعر كتكوت بط مسكوفي 47 جنيه

سعر كتكوت بط مولارد 33.75 جنيه

اسعار الأعلاف اليوم في مصر

علف بادي 23% 24،000 جنيه

علف نامي 21% 23،950 جنيه

علف ناهي 19% 23،850جنيه

علف بادي نامي 21،5% 22،450 جنيه

علف بيض انتاجي 16% 18،200جنيه

علف بيض انتاجي 18% 19،100جنيه

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