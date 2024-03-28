الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

انخفاض أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم

خضروات
خضروات

انخفضت أسعار الخضروات، اليوم الخميس، في سوق العبور للجملة، حيث تراوح سعر الطماطم بين 3 و5.5 جنيه للكيلو، والبطاطس ما بين 4 و12 جنيهًا للكيلو، وجاء سعر البصل ما بين 10و24 جنيهًا للكيلو.

ويستعرض "الدستور" أسعار الخضروات، اليوم الخميس، لدى التجار في سوق العبور للجملة.

أسعار الخضروات اليوم الخميس 

  • سعر الكوسة من 7-11جنيهات للكيلو.
  • سعر الجزر من 2.5- 4  جنيه للكيلو.
  • سعر الفاصوليا من19- 23 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الملوخية من 14- 18 جنيهًا للكيلو.

أسعار الباذنجان 

  • أسعار الباذنجان البلدي من 5- 11 جنيهات للكيلو.
  • أسعار الباذنجان الرومي من 17- 23جنيهات للكيلو.
  • أسعار الباذنجان الأبيض من 14- 24 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الخيار الصوب من 9- 13 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الخيار البلدي من 9- 13 جنيهًا للكيلو.
  • سعر البامية من 40- 45 جنيهًا للكيلو.
  • سعر القلقاس من 19- 21 جنيهًا للكيلو.
  • سعر البسلة من 18- 22 جنيهًا للكيلو.
  • سعر السبانخ من 8- 10 العبوة قفص.
  • سعر الورق العنب البناتي من 20- 35 جنيهًا للكيلو.
  • سعر ورق العنب البلدي من 20-  35 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفلفل 

  • سعر فلفل رومي "بلدي" من 14-24جنيهًا للكيلو.
  • سعر فلفل رومي "صوب" من 14- 24جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر فلفل حامي "بلدي" بين 14- 24 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الفلفل الألوان من 22- 28 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الثوم ما بين 12 و20 جنيهًا.
  • تراوح سعر اللفت بين 2 و4 جنيهات للكيلو.
  • سجل سعر كيلو البنجر ما بين 2 و4 جنيهات.
  • سعر البطاطا من 4 إلى 10 جنيهات للكيلو.
  • سعر الخرشوف 5 وحدات العبوة كيلو من سعر 30 إلى 40 جنيهًا.

أسعار الخضروات

  • سعر الفول الأخضر من 7 إلى 10 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح القرع العسلي من سعر 66 إلى 90 للواحدة.
  • سعر البصل الأخضر 10 جنيهات.
  • سعر القثاء 4- 6 جنيهات مقطف خوص.
  • سعر فول أخضر من 6- 9 جنيهات للكيلو.
  • سعر الخس تراوح بين 6 و10 جنيهات لـ"الربطة 3 كيلو".
  • تراوح سعر الخس الكابوتشي بين 5- 6 جنيهات.

أسعار الكرنب

  • سعر الكرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه لـ"القطعة 3 كيلو".
  • وصل سعر كرنب السلطة إلى 8 جنيهات لـ"القطعة 2 كيلو".
  • سعر الكرنب الأحمر 6.5 جنيه لـ"القطعة 1 كيلو".
  • سجل سعر القرنبيط من 3- 4 جنيهات لـ"القطعة 2 كيلو".
  • سعر البروكلى من 5- 8 جنيهات.
  • سعر الفجل الأحمر من 3- 6 جنيهات لـ"الربطة 1 كيلو".
  • سعر الشبت من 50 جنيهًا لـ"100 ربطة كيلو".
  • سعر البقدونس من 50 جنيهًا لـ"100 ربطة كيلو".
  • سعر الجرجير من 50 جنيهًا لـ"100 ربطة".
  • سعر الكسبرة من 50 جنيهًا لـ"100 ربطة كيلو".
  • بلغ سعر النعناع 50 جنيهًا لـ"100 ربطة كيلو".
  • بلغ سعر السلق 50 جنيهًا لـ"100 ربطة كيلو".
  • بلغ سعر عيش الغراب 80 جنيهًا لـ"الطبق 250 جرامًا".
  • سعر الخرشوف تراوح بين 6- 9 جنيهات "5 وحدات وزن كيلو".
اليوم الخميس أسعار الخضروات اليوم الخميس سعر الطماطم والبطاطس أسعار الباذنجان الرومي

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