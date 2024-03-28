انخفاض أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم
انخفضت أسعار الخضروات، اليوم الخميس، في سوق العبور للجملة، حيث تراوح سعر الطماطم بين 3 و5.5 جنيه للكيلو، والبطاطس ما بين 4 و12 جنيهًا للكيلو، وجاء سعر البصل ما بين 10و24 جنيهًا للكيلو.
ويستعرض "الدستور" أسعار الخضروات، اليوم الخميس، لدى التجار في سوق العبور للجملة.
أسعار الخضروات اليوم الخميس
- سعر الكوسة من 7-11جنيهات للكيلو.
- سعر الجزر من 2.5- 4 جنيه للكيلو.
- سعر الفاصوليا من19- 23 جنيهًا للكيلو.
- سعر الملوخية من 14- 18 جنيهًا للكيلو.
أسعار الباذنجان
- أسعار الباذنجان البلدي من 5- 11 جنيهات للكيلو.
- أسعار الباذنجان الرومي من 17- 23جنيهات للكيلو.
- أسعار الباذنجان الأبيض من 14- 24 جنيهًا للكيلو.
- سعر الخيار الصوب من 9- 13 جنيهًا للكيلو.
- سعر الخيار البلدي من 9- 13 جنيهًا للكيلو.
- سعر البامية من 40- 45 جنيهًا للكيلو.
- سعر القلقاس من 19- 21 جنيهًا للكيلو.
- سعر البسلة من 18- 22 جنيهًا للكيلو.
- سعر السبانخ من 8- 10 العبوة قفص.
- سعر الورق العنب البناتي من 20- 35 جنيهًا للكيلو.
- سعر ورق العنب البلدي من 20- 35 جنيهًا للكيلو.
أسعار الفلفل
- سعر فلفل رومي "بلدي" من 14-24جنيهًا للكيلو.
- سعر فلفل رومي "صوب" من 14- 24جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر فلفل حامي "بلدي" بين 14- 24 جنيهًا للكيلو.
- سعر الفلفل الألوان من 22- 28 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر الثوم ما بين 12 و20 جنيهًا.
- تراوح سعر اللفت بين 2 و4 جنيهات للكيلو.
- سجل سعر كيلو البنجر ما بين 2 و4 جنيهات.
- سعر البطاطا من 4 إلى 10 جنيهات للكيلو.
- سعر الخرشوف 5 وحدات العبوة كيلو من سعر 30 إلى 40 جنيهًا.
أسعار الخضروات
- سعر الفول الأخضر من 7 إلى 10 جنيهًا للكيلو.
- تراوح القرع العسلي من سعر 66 إلى 90 للواحدة.
- سعر البصل الأخضر 10 جنيهات.
- سعر القثاء 4- 6 جنيهات مقطف خوص.
- سعر فول أخضر من 6- 9 جنيهات للكيلو.
- سعر الخس تراوح بين 6 و10 جنيهات لـ"الربطة 3 كيلو".
- تراوح سعر الخس الكابوتشي بين 5- 6 جنيهات.
أسعار الكرنب
- سعر الكرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه لـ"القطعة 3 كيلو".
- وصل سعر كرنب السلطة إلى 8 جنيهات لـ"القطعة 2 كيلو".
- سعر الكرنب الأحمر 6.5 جنيه لـ"القطعة 1 كيلو".
- سجل سعر القرنبيط من 3- 4 جنيهات لـ"القطعة 2 كيلو".
- سعر البروكلى من 5- 8 جنيهات.
- سعر الفجل الأحمر من 3- 6 جنيهات لـ"الربطة 1 كيلو".
- سعر الشبت من 50 جنيهًا لـ"100 ربطة كيلو".
- سعر البقدونس من 50 جنيهًا لـ"100 ربطة كيلو".
- سعر الجرجير من 50 جنيهًا لـ"100 ربطة".
- سعر الكسبرة من 50 جنيهًا لـ"100 ربطة كيلو".
- بلغ سعر النعناع 50 جنيهًا لـ"100 ربطة كيلو".
- بلغ سعر السلق 50 جنيهًا لـ"100 ربطة كيلو".
- بلغ سعر عيش الغراب 80 جنيهًا لـ"الطبق 250 جرامًا".
- سعر الخرشوف تراوح بين 6- 9 جنيهات "5 وحدات وزن كيلو".