بشرة خير.. انخفاض كبير في أسعار الزيت والأرز والألبان في محال البقالة

تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، برفع الأعباء المادية عن كاهل المواطن البسيط، واستكمالًا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بتخفيض أسعار عدد من السلع الأساسية، خلال شهر رمضان الكريم، قامت عدة محلات تجارية بالإعلان عن عروض ضخمة علي بعض منتجات الطعام مثل الزيت والسمنة والأرز والألبان.

تراجع اسعار السلع بالأسواق



قامت الدستور بجولة ميدانية في عدد من محلات السوبر ماركت، لرصد الانخفاض التدريجي بالأسعار قبل حلول عيد الفطر المبارك، كانت البداية في منطقة الجيزة، سوبر ماركت اعلن عن عروض تخفيضات كبيرة تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية، تحدثنا مع صاحبه الذي قال "طبعًا في البداية الحمد لله الأسعار انخفضت بصورة كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية، وعلى الفور التزمنا بتعليمات السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وقررنا تخفيض عدة منتجات أهمها زيت الطعام الخليط الذي انخفض قرابة عشرون جنيهًا في الزجاجة ليبلغ 60 جنيهًا، بعدما كان قد بلغ 75 جنيهًا، وزيت الذرة سعره انخفض من 125 جنيها إلى 100 جنيه، والسمنة سعرها انخفض حوالي 30 جنيهًا، وبالنسبة للدقيق سعره انخفض 5 جنيهات ليبلغ 27 جنيها بعد كان قد وصل إلى 32 جنيها.

أسعار السلع الأساسية



وبالنسبة للجبن الطبيعي انخفض سعر الجبنة الاسطنبولى حوالي 40 جنيها، وسعر كيلو اللبن انخفض 6 جنيهات، بينما انخفض سعر كيس البن الفاتح السادة المائة جرام، من عشرين جنيه إلى 16 جنيها، بينما انخفض سعر كيس المكرونة 3 جنيهات، وأيضأً سعر كيلو الطحينة انخفض من 150 إلى 130 جنيها، وكيلو العسل الأسود 37 جنيها بدلًا من 45 جنيها، بجانب بعض العروض الأخرى على منتجات الألبان.

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