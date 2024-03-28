الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انخفاض ملحوظ في الأسعار

إقبال غير مسبوق على معارض أهلاً رمضان بالمنوفية

معرض اهلا رمضان بالمنوفية
معرض اهلا رمضان بالمنوفية

بعد توجيهات الحكومة بخفض الأسعار كان لـ“الدستور” جولة في أحد معارض أهلاً رمضان بالمنوفية؛ لرصد انخفاض أسعار السلع في الوقت الحالي على أرض الواقع وذلك من خلال بث مباشر أجرتها الصحيفة على صفحتها.

وظهر إقبال كثيف من المواطنين على معرض اهلا رمضان والمقام بشارع عمر أفندي في مدينة شبين الكوم والذي يضم جميع السلع الغذائية من سلع اساسيه وخضار ولحوم وفاكهة.

انخفاض ملحوظ في الأسعار وإقبال من المواطنين 

وأكد أحد المشاركين في المعرض أن الأسعار انخفضت بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة، خاصة أسعار السلع الأساسية كالأرز والمكرونة والدقيق والسمن والزيوت كما أكد أن السكر موجود بكميات كبيرة في كل المنافذ ويتم ضخه يوميًا بكميات كبيرة من السكر على المنفذ.

أكد مندوب أحد شركات الأغذية أن السكر يتم دخوله ضمن عروض تقدمها الشركات المشاركه بالمعرض وتكون بالأسعار اقل مثال شنطة يتم تعب تها بسعر 70 جنيهًا وأخري بسعر100 جنيه وكل العروض بها سكر، وذلك برغم من تواجد السكر وبيعه بشكل منفرد في المحلات العامه. 

انخفاض في أسعار اللحوم بمعارض أهلًا رمضان 

وأضاف أحد المشاركين بالمعرض أن أسعار اللحوم البلدية منخفضة بالمعرض حيث يتم بيع الحوم الصغيره بـ٣٠٠ والمتوسطة بـ270 والكبيرة 250 جنيهًا فقط، ويتم ضخ كميات كبيرة بالمعارض من اللحوم ويتم بيعها بانتظام يوميا للجمهور.

على صعيد آخر، شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة والدوريه  المنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين. 

وأكد محافظ المنوفية أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعه للمخالفين كما شدد على ضرورة متابعة المحافظة بجانب ميع الجهات المختصه وشدد على توفير جميع السلع الغذائية وخصوصا السلع النادره في الفتره الماضيه مثل  السكر والذي قامت المحافظة بتوفير بكثره في جميع المنافذ. 

معرض اهلا رمضان بالمنوفية
معرض اهلا رمضان بالمنوفية
معرض اهلا رمضان بالمنوفية
معرض اهلا رمضان بالمنوفية
معرض اهلا رمضان بالمنوفية
معرض اهلا رمضان بالمنوفية
معرض اهلا رمضان بالمنوفية
معرض اهلا رمضان بالمنوفية
معرض اهلا رمضان بالمنوفية
معرض اهلا رمضان بالمنوفية
محافظ المنوفية محافظة المنوفية معارض اهلا رمضان انخفاض الأسعار إقبال كبير على المعرض

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