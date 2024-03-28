الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"بنعملها كفتة وسجق".. صدمة لأهالي المنوفية بعد ضبط جزارين يذبحان حميرا وأحصنة (صور)

تلبس جزارين بذبح
تلبس جزارين بذبح حمير وأحصنة بالمنوفية

كان أهالي عزبة علام على موعد مع صدمة قوية، عندما اكتشف احدهم ذبح خيول في منزل 2 جزارين وبيعها لهما على هيئة لحم مفروم وسجق.

 نتائج التحريات

وكشفت التحريات أن محامي أحد الأهالي شهد عدة مرات إحضار حمير وأحصنة إلى أحد المنازل عبر سيارة نصف نقل، وأن هذه الحيوانات تدخل ولا تخرج ثم تأتي حيوانات جديدة ودائمًا ما يحدث ذلك في أوقات متأخرة من الليل.

وقال المحامي إن الأمر أصبح محل شك من جميع الأهالي منذ شهر تقريبًا، وللتأكد تسلل خلسة إلى ذلك المنزل في وقت عدم وجود أهله به، وشاهد بداخله دماء كثيرة ما دفعه لتحرير محضر رسمي وكان محل اهتمام الشرطة التي وصلت المكان وضبطت شخصين متلبسين بالذبائح من الحمير والأحصنة.

المتهم : "هو أنا عملت إيه دي حلال وبساعد الناس"

المتهم عندما واجهته الأجهزة الأمنية بجريمته قال أنه لم يرتكب شيئًا خاطئًا: "هو أنا عملت إيه دي حلال وبساعد الناس"، كما قال أن لحوم الخيول مذاقها جيد للغاية حيث يقوم بخلطها بلحوم الأبقار ويصنعون منها الكفتة والسجق واللحم المفروم.

 تفاصيل الواقعة

وتمكنت مباحث المنوفية من القبض على جزارين اثنين في قرية أشليم بمركز قويسنا؛ بتهمة ذبح أحصنة وبيع لحومها على أنها لحوم بلدية.

جاء ذلك بعد استئجار الجزارين منزل داخل القرية وإحضار الأحصنة وذبحها لبيع لحومها واكتشف الأهالي قيامهما بذلك بعد إحضار الأحصنة إلى المنزل واختفائها فأبلغوا الشرطة.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط الجزارين الذين أكدوا أنهما من خارج القرية وقالا إن ذبح الأحصنة حلال.

وتبين تورط الجزارين في الذبح متلبسين بوجود لحم حصان وتعليق آخر لذبحه.

وجرى التحفظ على المضبوطات وضبط الجزارين، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلبس جزارين بذبح حمير وأحصنة بالمنوفية
تلبس جزارين بذبح حمير وأحصنة بالمنوفية
تلبس جزارين بذبح حمير وأحصنة بالمنوفية
تلبس جزارين بذبح حمير وأحصنة بالمنوفية
تلبس جزارين بذبح حمير وأحصنة بالمنوفية
تلبس جزارين بذبح حمير وأحصنة بالمنوفية
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