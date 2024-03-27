الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المعمل الجنائى يفحص خسائر حريق شقة فى الشيخ زايد

حريق شقة في الشيخ
حريق شقة في الشيخ زايد

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، بندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة آثار حريق شب في شقة سكنية في منطقة الشيخ زايد دون إصابات، والوقوف على أسباب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.


وكان اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الشيخ زايد، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق شب في شقة سكنية بمنطقة الشيخ زايد، وانتقلت الأجهزة الأمنية وتمت السيطرة على الحريق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

شقة سكنية حريق حصر الخسائر والتلفيات اسباب الحريق النيابة العامة بالجيزة

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