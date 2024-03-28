أفشة ومعلول وطاهر.. طلب باستدعاء لاعبى الأهلى فى أزمة حسين الشحات والشيبى

طالب المحامي أشرف عبد العزيز، دفاع حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، بسماع أقوال عدد من شهود العيان على أزمته مع محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز.

وحدد المحامي الشهود، وهم اللاعب طاهر محمد طاهر، واللاعب رامي ربيعة، واللاعب محمد مجدي أفشة، والكابتن سيد عبد الحفيظ، واللاعب علي معلول، وطاقم تحكيم مباراة النادي الأهلي ونادي بيراميدز (الـ4 حكام).

كما طالب دفاع اللاعب حسين الشحات بضم تقرير مراقب مباراة النادي الأهلي ونادي بيراميدز بالدوري العام بتاريخ 23/7/2023 من الاتحاد المصري لكرة القدم لأوراق التحقيق، وسماع أقوال مراقب المباراة.

وتقدم محامي حسين الشحات بتظلم في المحضر رقم 2744 لسنة 2023 إداري مدينة نصر ثان المقيد برقم 31 لسنة 2023 حصر تحقيق نيابة القاهرة الجديدة الكلية، إلحاقًا بالتظلم رقم 1450 لسنة 2024 تظلمات نيابة استئناف القاهرة للمستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، بعد إحالة اللاعب حسين الشحات للمحاكمة امام جنح مدينة نصر في واقعة التعدي على محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز.

وقال المحامي أشرف عبد العزيز، إنه سبق وتقدم المتظلم ضده بشكوى إلى النائب العام ضد المتظلم وإحالته إلى نيابة القاهرة الجديدة الكلية – وقيد البلاغ برقم رقم 2744 لسنة 2023 إداري مدينة نصر ثان، وتم سماع أقوال المتظلم بالمحضر طبقًا للثابت بالأوراق.

وأضاف دفاع حسين الشحات في تظلمه قائلًا: فوجئنا مساء يوم 26/3/2024 بتصريح من هاني بكري محامي المتظلم ضده اللاعب محمد عبد اللطيف بوشعيب الشيبي وشهرته محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز عبر المواقع الإلكترونية بأنه تم تحديد جلسة 18/4/2024 لنظر قضية محمد الشيبي مع حسين الشحات لمحاكمة اللاعب حسين الشحات في الشكوى المقدمة ضده، ولم يتم إعلان لاعب الأهلي بصحيح القانون.

والتمس المحامي أشرف عبد العزيز، دفاع حسين الشحات الاطلاع على التظلم والمحضر رقم 2744 لسنة 2023 إداري مدينة نصر ثان، وصدور قرار باستخراج الأوراق من الجلسة المحددة لها طبقًا لما تم نشره عبر المواقع الإلكترونية من حديث لمحامي محمد الشيبي عبر المواقع الإلكترونية بأنه تم تحديد جلسة 18/4/2024 لنظر قضية محمد الشيبي مع حسين الشحات.