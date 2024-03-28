الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز

حوادث

بعد إحالته للمحاكمة.. تطور عاجل فى أزمة حسين الشحات ولاعب بيراميدز

حسين الشحات و محمد
حسين الشحات و محمد الشيبي

تقدم المحامي أشرف عبد العزيز محامي حسين الشحات بتظلم في المحضر رقم 2744 لسنة 2023 إداري مدينة نصر ثان المقيد برقم 31 لسنة 2023 حصر تحقيق نيابة القاهرة الجديدة الكلية، إلحاقًا بالتظلم رقم 1450 لسنة 2024 تظلمات نيابة استئناف القاهرة للمستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، بعد إحالة اللاعب حسين الشحات للمحاكمة أمام جنح مدينة نصر في واقعة التعدي على محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز. 

 

وقال المحامي أشرف عبد العزيز، محامي حسين الشحات إنه سبق وتقدم المتظلم ضده بشكوى إلى النائب العام ضد المتظلم وإحالته إلى نيابة القاهرة الجديدة الكلية – وقيد البلاغ برقم 2744 لسنة 2023 إداري مدينة نصر ثان وتم سماع أقوال المتظلم بالمحضر طبقًا للثابت بالأوراق.

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18 إبريل.. محاكمة حسين الشحات بتهمة التعدى على محمد الشيبى

وأضاف دفاع حسين الشحات في تظلمه قائلا: فوجئنا مساء يوم 26 /3 /2024 بتصريح من هاني بكري محامي المتظلم ضده اللاعب محمد عبد اللطيف بوشعيب الشيبي وشهرته محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز عبر المواقع الإلكترونية بأنه تم تحديد جلسة 18 /4 /2024 لنظر قضية محمد الشيبي مع حسين الشحات لمحاكمة اللاعب حسين الشحات في الشكوى المقدمة ضده ولم يتم إعلان لاعب الأهلي بصحيح القانون.

 

والتمس المحامي أشرف عبد العزيز، دفاع حسين الشحات الاطلاع على التظلم والمحضر رقم 2744 لسنة 2023 إداري مدينة نصر ثان، وصدور قرار باستخراج الأوراق من الجلسة المحددة لها طبقًا لما تم نشره عبر المواقع الإلكترونية من حديث لمحامي محمد الشيبي عبر المواقع الإلكترونية بأنه تم تحديد جلسة 18 /4 /2024 لنظر قضية محمد الشيبي مع حسين الشحات.

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