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حوادث

تأجيل نظر استئناف دعوى إثبات نسب طفل إسلام جابر لـ30 إبريل

اسلام جابر
اسلام جابر

قررت محكمة استئناف 6 أكتوبر، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات الاستئناف المقدم من سيدة ضد لاعب الزمالك السابق إسلام جابر، على حكم رفض دعوى إثبات نسب طفل له لجلسة 30 إبريل.

كانت محكمة الأسرة بالعمرانية قد قضت برفض دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة لاعب نادي الزمالك السابق المرفوعة للمرة الثانية من "أسماء. ح"، حيث أقامت دعوى نسب في محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها، وبعد أن وضعت الأم المولود، وبلغ عمره 3 أشهر، أقامت دعوى جديدة ومن ثم تم تأجيلها، وأرفقت مستندًا بإخطار الولادة من أحد المستشفيات.

محكمة استئناف 6 أكتوبر لاعب الزمالك السابق إسلام جابر جلسة 30 ابريل محكمة استئناف

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