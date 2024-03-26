"ولعوا فيه".. شابان يشعلان النار في زوج شقيقتهما بالغربية

كعادة كل حياة زوجية نشبت خلافات بين جبريل وزوجته داخل شقتهما بقرية خباطة في مركز قطور بمحافظة الغربية، تعالت أصوات الزوجين بسبب حدة الخلاف ولم ينتهي الأمر بخصام عدة إيام إنما تطور لخناقة زوجية ثم تحول لكارثة عندما طلبت الزوجة تدخل شقيقيها قائلة: " ولعوا فيه" لينفذ الشابان كلماتها حرفيا.

"جبريل" سائق يبلغ من العمر 34 عاما يرقد على سرير في قسم الحروق بمستشفى قطور المركزي مصاب بحروق من الدرجة الثالثة في أنحاء متفرقة من جسده بعد وصلة خناق حادة مع زوجته انتهت به يصارع الموت.

تحريات الأجهزة الأمنية بالغربية كشفت عن الكواليس الكاملة لاشعال النيران بجسد السائق حيث تبين ان شقيقا زوجته ارتكبا تلك الجريمة انتقاما منه بعد مشاجرة مع اختهما التي استعانت بهما لتأديب زوجها.. بعد الافطار مساء امس الاثنين اسرع كل من "عمرو" و"محمد" شقيقا الزوجة الى منزل اختهما بعدما اتصلت بهما هاتفيا تطلب تدخلهما في خلاف مع زوجها.

عندما وصل الشقيقان قابلتهما اختهما بحالة عصبية شديدة قائلة: "اهو عندكم ولعوا فيه".. تأجج الخلاف بين الزوج وشقيقي الزوجة لينتهي بجريمة بطليها الأخين عندما سكبا "جاز" على جسد زوج اختهما واشعلا فيه النيران للتعالى صرخاته ويلوذ الشقيقان والزوجة بالهرب ويتولى الجيران انقاذ الزوج التي أكلت النيران جسده حيا.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من القبض على شقيقين متهمين بإشعال النيران في زوج شقيقتهما بقرية خباطة بدائرة مركز قطور، بدافع الانتقام والتحريض من زوجة المجني عليه لوجود خلافات أسرية بينهما.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا بورود بلاغا باستقبال مستشفى قطور المركزي، شخص يبلغ من العمر 34 عاما، ويدعى جبريل.ع.ا - سائق، ومقيم بقرية محلة مسير، وبه حروق متفرقة في أنحاء الجسم من الدرجة الثالثة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز قطور، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان البلاغ، وبسؤال المجني عليه أتهم كل من عمرو.ا.ص، ومحمد.ا.ص، شقيقي زوجته بالتعدي عليه وإشعال النيران من خلال سكب مادة سريعة الاشتعال على جسده، ما أسفر عن إصابته بحروق من الدرجة الثالثة.

وأفاد المجني عليه أن المتهمين أشعلا النيران فيه بتحريض من زوجته بدافع الانتقام، لرفضها العودة إلى منزل الزوجية، قائلة: خلصوا عليه أنا مش عاوزاه.

بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مركز قطور من القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر حمل رقم 6208 لسنة 2024، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ.