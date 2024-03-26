ضايقها وقت الإفطار.. سيدة تطعن زوجها بسكين مطبخ فى الأقصر

شاب ثلاثيني وصل إلى مستشفى الكرنك الدولي بـالأقصر تغرق الدماء ملابسه نتيجة إصابته بطعنة في الذراع، وعندما استفسر الأطباء عن سبب جرحه وتلك الطعنة الغائرة قال: مراتي ضربتني بسكينة المطبخ بعد ما ضايقتها على الفطار.

"هم يضحك وهم يبكي".. جملة رددها فريق التمريض أثناء مساعدة الأطباء في إنقاذ الزوج المطعون، بينما حاول الأطباء تخفيف حدة الموقف بالمزاح معه وقال أحدهم: خلوا بالكم بقى محدش يضايق مراته على الفطار تاني.

وفي الوقت الذي تولى فيه الأطباء إنقاذ الزوج المطعون، بدأ ضباط المباحث في استجواب الزوجة والاستماع لأقوالها حول أسباب الحادث، حيث دخلت في نوبة بكاء فور القبض عليها وظلت تردد: "هو لسه عايش صح أنا مكنتش أقصد بس هو ضايقني واستفزني وكنا وقت فطار والدنيا زحمة في دماغي محستش بنفسي إلا وأنا بضربه بالسكينة بس متوقعتش تعمله الجرح الكبير ده".

وعقب الانتهاء من تدوين أقوال الزوجة بمحضر الشرطة وضع ضباط المباحث "الكلبشات" في يديها وتم اقتيادها إلى قسم الشرطة لاستكمال التحقيقات، وتم تحرير المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، واستعلمت من المستشفى عن حالة الزوج المصاب لسماع أقواله حول الواقعة وطلبت تحريات ادارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر حول الجريمة.

وقررت النيابة استدعاء عدد من الجيران شهود العيان لبيان مدى اعتياد الخلافات بين الزوجين.

وكانت مديرية أمن الأقصر تلقت بلاغًا من شرطة النجدة، بإصابة شخص بعد تلقية ضربة من سلاح أبيض، سكين، وذلك بمنطقة أول كوبري الحبيل شمال شرق مدينة الأقصر.

وهرعت على الفور سيارات الإسعاف ترافقها سيارات الشرطة لموقع الحادث، وتبين إصابة "ن. و. خ"، يبلغ من العمر 39 عامًا، حيث وجد مصابًا بجرح وخذي بالذراع اليمنى بعد تلقيه طعنة من سكين مطبخ على يد زوجته.

ونقلت سيارة الإسعاف الزوج المصاب إلى مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لسرعة تلقيه العلاج اللازم.

وألقت سلطات مديرية أمن الأقصر القبض على الزوجة، وحررت المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى الأمر.