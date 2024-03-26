مصرع محاسب وطفليه فى حريق ببولاق الدكرور

شهدت منطقة بولاق الدكرور مأساة راح ضحيتها محاسب وطفلاه التوأم، بعد التهام النيران شقتهم عقب لعب أحد الطفلين بولاعة واشتعال النيران في أثاث الشقة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق الذي خلّف وراءه مصرع محاسب وابنيه التوأم بينما نجت الزوجة.

وبعمل التحريات تبين أنه أثناء لهو أحد الطفلين بالولاعة امتدت النيران إلى الشقة، وتسببت في وفاة الزوج وأبنائه، والمتوفون هم: آرميا فرحات، 29 عاما، محاسب، وابناه التوأم: كيفين وكيرلس، 6 أعوام.

وقالت الزوجة، ماريان عاطف، إنها كانت في غرفة النوم بينما كان طفلها يلعب بـ"ولاعة"، واشتعلت النيران بالمفروشات وامتدت للأثاث في باقي الشقة، وحاول زوجها إطفاءها، لكن الحريق أجهز عليه وعلى ابنيهما.

وتم نقل المتوفين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.