إصابة مواطن فى حريق كابينة كهرباء بأكتوبر

تمكنت قوات الحماية المدنية في الجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل كابينة كهرباء ضغط عال أمام مسجد العلي العظيم بالحي السابع بمنطقة أكتوبر، وأسفر الحريق عن إصابة شخص بإصابات خطيرة.

تلقت غرفة العمليات بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل كابينة كهرباء أمام مسجد العلي العظيم بالحي السابع بمنطقة أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالجيزة للسيطرة على الحريق، وتم الدفع بسيارات إطفاء لإخماد الحريق.

وتمت السيطرة على الحريق وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتم نقل مصاب في حالة خطرة إلى المستشفى لمحاولة علاجه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولي التحقيقات.