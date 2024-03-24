غرفة التكييف أم تجديد الديسكو.. تحقيقات موسعة في حريق باخرة نيلية بالجيزة

تواصل النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في حريق التهم باخرة نيلية على كورنيش الجيزة قبل الإفطار، أمس السبت.

واستدعت النيابة مالك الباخرة ومستأجري المطاعم المتضررة لسماع اقوالهم حول ملابسات الحريق والخسائر التي لحقت بها، وكشفت معاينة نيابة قسم الجيزة للباخرة المحترقة عن السبب المبدئي لاشتعال النيران.

تفاصيل معاينة النيابة

وأسفرت المعاينة عن أن الباخرة مكونة من 3 طوابق، تقع على مساحة 250 مترًا، ويحتوى الطابق الأول على مطعم وبار (مغلق بسبب شهر رمضان)، والطابق الثاني به مطعم “يوجى"، والطابق الثالث به مطعم وبار “أيكون”.

وتبين أنه كانت هناك أعمال تجديد في مطعم "يوجى" بالطابق الثاني، ونشب الحريق من غرفة التكييف، وامتد سريعا للطابق الثالث ونتج عنه احتراق طابقين بالكامل، قبل أن يتم إخماده.

نتائج التحريات الأولية

فيما اشارت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بالجيزة، الى أن النيران بدأت من "صالة ديسكو" في الطابق الثاني وأوضحت التحريات أن المكان مغلق في رمضان ولكن العمال كانوا يقومون بعمليات تجديد ديكور لصالة الديسكو قبل حلول العيد، وفي أثناء العمل بصاروخ كهربائي تطاير "شرر" على السجاد، واندلعت النيران وأتت على محتويات الباخرة.

وتابعت التحريات أن النيران امتدت بسرعة؛ بسبب وجود أخشاب وقطع أثاث، والتهمت المكان وتم إخمادها قبل امتدادها لباقي أجزاء الباخرة والمراكب المجاورة.

ندب خبراء الأدلة الجنائية للكشف عن السبب الحريق ونقطة بداية اندلاع النيران

وبين احتمالية حدوث ماس كهربائي في غرفة التكييف وتطاير شرر من صاروخ كهربائي في أثناء أعمال التجديد؛ قررت النيابة ندب خبراء الأدلة الجنائية، للكشف عن السبب الحريق، ونقطة بداية اندلاع النيران.

وأشارت التحريات إلى أن المكان مخالف وغير مكتمل التراخيص، ويتم استجواب مالك الباخرة والعاملين وشهود العيان؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، قد دفعت بـ 4 سيارات إطفاء إضافية للمساعدة في السيطرة على حريق باخرة شارع النيل السياحي في الجيزة، وتمكنت 7 سيارات إطفاء من الحماية المدنية في الجيزة و3 لانشات إنقاذ نهري، ولانش إطفاء من السيطرة على النيران التي اندلعت في الباخرة النيلية المتواجدة على كورنيش النيل في الجيزة.