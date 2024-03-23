السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مدير أمن الجيزة يعاين موقع حريق باخرة سياحية فى الدقى

حريق باخرة سياحية
حريق باخرة سياحية في الدقي

أجرى مدير  أمن الجيزة، اللواء هشام أبوالنصر، منذ قليل، معاينة موقع حريق مركب نيلى فى الدقى، وكلف رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وقد نجح رجال الحماية المدنية فى إخماد الحريق عقب الانتقال لمكان البلاغ، وجار الانتهاء من أعمال التبريد للحريق وذلك منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق في مركب على كورنيش النيل في الدقى وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالدفع بسيارتى إطفاء ولانش تابعين للحماية المدنية في الجيزة، وجرى فرض كردون أمني حول الباخرة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها، كما تم تسيير الحركة المرورية في شارع النيل السياحي من قبل رجال المرور في الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

أمن الجيزة اللواء هشام أبو النصر حريق مركب نيلى الدقي الحماية المدنية غرفة عمليات الجيزة سيارتى إطفاء

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