السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مدير أمن الجيزة يتفقد لجان التصويت لانتخابات نقابة المحامين 2024

جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات

تفقد اللواء هشام أبو النصر، مساعد أول وزير الداخلية عن أمن الجيزة، الخدمات الأمنية بمحيط نقابة المحامين بشمال الجيزة، خلال انتخابات اختيار نقابة المحامين 2024.

وشهدت نقابة المحامين بشمال الجيزة بالكيت كات إقبالًا كبيرًا من المحامين لاختيار النقيب وأعضاء المجلس.

وتجرى العملية الانتخابية على جميع المقاعد المخصصة لعضوية مجلس نقابة المحامين، والبالغ عددها 28 مقعدا يخصص منها 3 مقاعد للإدارات القانونية و25 مقعدا تتوزع على دوائر 8 محاكم استئناف على مستوى الجمهورية.

ويتنافس فى انتخابات النقابة العامة للمحامين، 15 مرشحًا على منصب النقيب، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم، 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد اسئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن عمليات التصويت يبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي فى تمام الخامسة مساءً، ولن تبدء عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتم التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف محامي أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.

شمال الجيزة الخدمات الأمنية نقابة المحامين 2024 الكيت كات العملية الانتخابية

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