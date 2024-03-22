الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تخلص من جثة صديقه بالمقابر.. قرار من النيابة حول مسجل خطر بأكتوبر

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة باكتوبر بحبس مسجل خطر لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتخلص من جثة صديقه بمقابر حدائق أكتوبر بعد محاولة سرقة فاشلة. 

ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى وتحديد أسباب الوفاة

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى، وتحديد أسباب الوفاة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه. 

وكشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة لغز العثور على جثة شاب مصاب بكسور في الأنف والساق وسحجات بالظهر والبطن، وعثر عليها داخل المقابر بالقرب من الجبل.

 تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة

وكانت البداية بتلقي اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية، بلاغا من قسم حدائق أكتوبر يفيد بالعثور على جثة شخص في المقابر، تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة الذي كلف العميد محمد أمين بسرعة كشف غموض الواقعة.

 

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انتشال جثة حارس عقار انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بالواحات

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كشف غموض "جثة حدائق أكتوبر المجهولة"

ونجح العقيد أحمد نجم مفتش المباحث والرائد فريد معاذ رئيس مباحث حدائق أكتوبر، في كشف ملابسات الواقعة برمتها.

 نتائج التحريات

 وتبين من خلال جمع التحريات أن الجثة لمسجل خطر، توجه بصحبة زميله لسرقة أعمدة الاتصالات، وعندما صعد إلى أعلى أحد الأعمدة اختل توازنه وسقط ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، ليقوم شريكه بجره من داخل المنطقة الجبلية إلى المقابر ويتركه جثة هامدة.

النيابة العامة مسجل خطر مقابر حدائق اكتوبر سرقة أكتوبر

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