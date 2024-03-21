الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

30 ألف دولار ومليون جنيه.. حبس سارقى خزينة فندق لتربية الكلاب بالجيزة

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس ٢ متهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات عقب اتهامهما بسرقة مبالغ مالية من خزينة فندق لاستضافة الكلاب بكرداسة. 

 

واعترف المتهمان بجريمتهما عقب مواجهتهما بكاميرات المراقبة التي رصدت سرقتهما للخزينة. 

 

وكشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة غموض سرقة مليون جنيه و٣٠ ألف دولار من خزينة فندق شهير لتربية الكلاب حيث تبين أن عاملين بالفندق وراء تنفيذ الجريمة. 

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ضبط لصوص سرقوا خزينة فندق لتربية الكلاب بالجيزة

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البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة مفاده تعرض فندق لاستضافة الكلاب وتربيتها بالجيزة للسرقة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ للوقوف علي أسبابه ولكشف ملابسات الواقعة.

 

وكشفت التحريات الأولية سرقة خزينة بها مبلغ 30 ألف دولار ومليون جنيه من داخل فندق شهير لاستضافة الكلاب وتدريبهم في الجيزة.

 

أشارت التحريات إلى قيام عاملين بذات الفندق بتنفيذ الجريمة وسرقة الخزينة، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل الى النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

خزينة فندق لتربية الكلاب ٣٠ الف دولار حبس النيابة العامة خزينة فندق فندق لاستضافة الكلاب كرداسة

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30 ألف دولار ومليون جنيه.. حبس سارقى خزينة فندق لتربية الكلاب بالجيزة

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