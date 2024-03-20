فتاة تتهم أجنبيًا باغتصابها.. والمتهم: "عايزه نص مليون جنيه"

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات اتهام فتاة لشاب كونغولي الجنسية باحتجازها واغتصابها داخل شقة بمدينة ٦ أكتوبر.

وحررت الفتاة محضرًا في قسم أكتوبر ثالث، تتهم فيه شخصًا كونغولي الجنسية باحتجازها والتعدي عليها جنسيًا حيث تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من العقيد أحمد نجم مفتش مباحث أكتوبر ثالث يفيد بحضور “نوران.ج” 23 عامًا “ربة منزل”، ومقيمة بالقاهرة وحررت محضرًا بتعرضها للاحتجاز والتعدي عليها جنسيا من “توني.ج” كونغولي الجنسية، ويعمل بخدمة عملاء في شركة "يوما كاملا" بشقة أحد أصدقائه بدائرة القسم.

وانتقل المقدم محمد داود رئيس مباحث أكتوبر ثالث إلى مكان الواقعة، وألقى القبض على المتهم وبمواجهته أنكر الواقعة، واتهم المبلغة بابتزازه للحصول منه على مبلغ مالي.

وقال إن الفتاة أغرته ولم يقترب منها نهائيا، فانهارت الفتاة واختلقت هذه الواقعة للحصول منه على مبلغ نصف مليون جنيه لكنه رفض إعطاءها المبلغ فقدمت ضده البلاغ السابق.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.