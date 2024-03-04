الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

استمرار حبس 4 تناوبوا على اغتصاب طفلة في العمرانية

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس 4 متهمين باستدراج طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، وتناوب اغتصابها داخل شقة سكنية في العمرانية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واستمعت النيابة لأقوال الفتاة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لإثبات واقعة التعدي الجنسي من عدمه، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين الأربعة، استغلوا قيام الضحية بشراء مستلزمات للمنزل مستغلين حداثة عمرها، واستدرجوها وتوجهوا بها إلى شقة سكنية وتعدوا عليها جنسيا وهتكوا عرضها.

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وتلقت قوات أمن الجيزة بلاغا من ربة منزل تفيد قيام مجهولين باستدراج طفلتها البالغة من العمر 12 عاما، داخل شقة سكنية والتعدي عليها جنسيا بدائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة البلاغ، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، وتم إعداد الأكمنة اللازمة وضبطهم، واقتيادهم إلى ديوان القسم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اغتصاب طفلة العمرانية 4 ذئاب بشرية قاضي المعارضات قوات أمن الجيزة

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