"مكنتش فى وعيى".. اعترافات صادمة لسائق اغتصب شقيقته فى الدقهلية

أدلى سائق متهم باغتصاب شقيقته في الدقهلية باعترافات تفصيلية لجريمته، حيث اعترف أنه توجه لزيارتها ونتيجة لوقوعه تحت تأثير مواد مخدرة تعاطاها قبل الذهاب إليها شل حركة شقيقته وتعدى عليها جنسيا وسط صرخاتها وتوسلاتها.

وأضاف المتهم أنه فر هاربا عقب الانتهاء من جريمته بسبب تعالي صرخات شقيقته وخشية فضح أمره وفي اليوم التالي كان يحاول الذهاب للاعتذار لشقيقته؛ إلا أنه خشي من ضبطه وعندما مرت عدة أيام دون بلاغ من شقيقته اعتقد أن الأمر انتهى ومر بسلام، لكنه فوجئ بقوات الشرطة تلقي القبض عليه في اليوم الرابع.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات وعرض الشقيقة المجني عليها على الطب الشرعي لكتابة تقرير حول الإصابات التي لحقت بها نتيجة تعرضها للاغتصاب.

كانت حررت منزل مقيمة ببندر الستاموني في محافظة الدقهلية، محضرا، اتهمت فيه شقيقها من الأب بالتعدي عليها جنسيا داخل منزلها، أثناء زيارته لها في المنزل نتيجة تعاطيه للمواد المخدرة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني من “سماح”، 46 عاما، ربة منزل ومقيمة بندر الستاموني بقيام شقيقها من الأب “السيد.ح”، 42 عاما، سائق ومقيم بدائرة المركز بالتعدي عليها جنسيا أثناء زيارته لها بمنزلها رغما عنها منذ حوالي ثلاثة أيام.

وأضافت المبلغة في محضر الشرطة أن شقيقها المتهم أثناء تعديه عليها كان متعاطيا للمواد المخدرة، وعللت عدم إبلاغها في حينه لمرورها بأزمة نفسية سيئة.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني بقيادة الرائد أحمد عوض، رئيس المباحث، من ضبط المتهم بمواجهته اقر واعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة.