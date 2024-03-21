الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حجز أجنبى اتهمته فتاة باغتصابها فى أكتوبر.. والمتهم: مقربتش منها

اغتصاب
اغتصاب

قررت النيابة العامة بأكتوبر حجز فتاة وأجنبي ٢٤ ساعة على ذمة تحريات المباحث عقب اتهام الفتاة للشاب باغتصابها داخل شقته بينما نفى المتهم ادعائها وأكد اتهامها له كيديا بعد رفضه اعطائها مبلغ نصف مليون جنيه. 

 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة ومدى صحة رواية الشاب والفتاة، كما قررت عرض الفتاة على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان تعرضها للاعتداء من عدمه. 

 

وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات اتهام فتاة لشاب كونغولي الجنسية باحتجازها واغتصابها داخل شقة بمدينة ٦ أكتوبر.

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وحررت الفتاة محضرًا في قسم أكتوبر ثالث، تتهم فيه شخصًا كونغولي الجنسية باحتجازها والتعدي عليها جنسيًا حيث تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من العقيد أحمد نجم مفتش مباحث أكتوبر ثالث يفيد بحضور “نوران.ج” 23 عامًا “ربة منزل”، ومقيمة بالقاهرة وحررت محضرًا بتعرضها للاحتجاز والتعدي عليها جنسيا من “توني.ج” كونغولي الجنسية، ويعمل بخدمة عملاء في شركة "يوما كاملا" بشقة أحد أصدقائه بدائرة القسم.

 

وانتقل المقدم محمد داود رئيس مباحث أكتوبر ثالث إلى مكان الواقعة، وألقى القبض على المتهم وبمواجهته أنكر الواقعة، واتهم المبلغه بابتزازه للحصول منه على مبلغ مالي.

 

وقال إن الفتاة أغرته ولم يقترب منها نهائيا، فانهارت الفتاة واختلقت هذه الواقعة للحصول منه على مبلغ نصف مليون جنيه لكنه رفض إعطاءها المبلغ فقدمت ضده البلاغ السابق.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

الطب الشرعي اغتصاب أكتوبر النيابة العامة اغتصابها

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