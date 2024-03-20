خناقة على تيك توك.. بلوجر تستعين بسيدات لضرب أخرى بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 5 أشخاص بينهم اثنان بلوجرات بسبب نشوب مشادة بينهما عبر تطبيق التيك توك وتطور الأمر لحضور إحداهما للأخري بمسكنها بحدائق الأهرام والتشابك معها بالأيدي.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة بمنطقة حدائق الأهرام وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين "إيناس" بلوجر، و"آية" بلوجر أيضا متخصصة في العناية بالبشرة، عبر تطبيق التيك توك وتعدي بعضهما البعض بالسب والقذف، مما دفع الأولي للذهاب إلي مسكن الثانية برفقتها سيدتان والتعدي علي الطرف الثاني والدتها، وتم ضبط طرفي المشاجرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.