السيطرة على حريق نشب داخل مدرسة ثانوى فى العجوزة

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، في السيطرة على حريق بإحدى المدارس الثانوية بجوار المتحف الزراعي دائرة قسم شرطة العجوزة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

البداية، كانت بتلقي شرطة النجدة بلاغا بوجود حريق في مدرسة ثانوي بالعجوزة، إذ دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء وتمكنت من إخماد النيران قبل امتدادها إلى المجاورات.

وتبين من المعاينة أن الحريق نشبّ داخل المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، وكانت بدايته مخلفات أشجار، وجارِ فحص مصدره.