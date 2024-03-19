الثلاثاء 19 مارس 2024
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أسماء المصابين في حريق مصحة إدمان بالإسماعيلية وحالتهم الصحية

حريق مصحة علاج الإدمان
حريق مصحة علاج الإدمان بالإسماعيلية

قالت مصادر طبية في مجمع الإسماعيلية الطبي، إن المجمع استقبل 7 حالات من المصابين بحادث حريق مصحة علاج الإدمان بالإسماعيلية، والذين كانوا يعانون من حالات حروق واختناق، حيث ثم إسعاف 2 من المصابين وخروجهم من المستشفى.

وأضافت المصادر أن الـ5 مصابين المتبقيين حالتهم مستقرة، حيث تم وضعهم تحت الملاحظة بالمستشفى وتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر إن المصابين هم “يوسف.ا.ع” 24 سنة مصاب بحروق من الدرجة الثانية، “محمد.أ.م” 31 سنة، بدون عمل ومصاب بحروق من الدرجة الثالثة، والنزيل “ربيع. م.م” 42 سنة مصاب بحالة اختناق، “عيادة.م. ع” 28 سنة مصاب بحروق، “محمود. م.م” 34 مصاب بحروق، و"محمد. أ" 31 سنة مصاب باختناق، “عبدالله. م.ط” 18 سنة مصاب باختناق.

معاينة النيابة

فيما أجرى فريق من النيابة العامة معاينة لموقع حادث نشوب حريق في مصحة لعلاج الإدمان في حي الأسرة بمحافظة الإسماعيلية، للوقوف على أسباب الحريق، ومدى وجود شبهة جنائية وراء اندلاع الحريق من عدمه.

وعاين فريق النيابة مكان الحريق الذي أسفر عن  مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

تفاصيل الحريق

كان اللواء هشام مروان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، يفيد نشوب حريق بإحدى مصحات لعلاج الإدمان بحي الأسرة.  

وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتسبب الحادث في وفاة 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

كما وجه اللواء شريف بشارة، المحافظ، بسرعة إسعاف المصابين وإخطار الجهات الأمنية ومديرية الصحة وتم نقل المصابين وعددهم 7 إلى مستشفى الجامعة، وتلقى منهم شخصان العلاج وغادرا المستشفى.

وجرى نقل المتوفين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، ويتم استكمال التحقيقات الآن بواسطة جهات الاختصاص.

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